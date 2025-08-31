Teo Madeon u duelu sa Jamom Madarom

Košarkaška reprezentacija Izraela savladala je u trećem kolu grupe "D" Eurobasketa selekciju Francuske sa 82:69.

Iako su Francuzi bili favoriti na ovoj utakmici, Jam Madar i Deni Avdija pobrinuli su se da šokiraju "trikolore".

Deni Avdija je bio najefikasniji sa 23 poena, osam skokova i dve asistencije, pokrenuo je već pomenutu seriju početkom poslednej deonice i dao najjači impuls ekipi.

Bivši košarkaš Partizana Jam Madar je tokom najjačeg udara Izraelaca ubacio trojku, razigrao se u psoeldnjoj deonici, kao i čitav tim Izraela, a meč je završsio sa 17 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Veliki doprinos pobedi Izraela dao je i Tomer Ginat sa 14 poena. Ova trojka bila je nerešiva enigma za Francuze.

U poraženom sastavu bolji od ostalihbili su Zahari Risašer sa 14 poena, Eli Okobo sa 13 i Džejlen Hoard sa 12.

