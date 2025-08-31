Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Poljske savladala je Island rezultatom 84:75 u meču trećeg kola grupe "D" na Eurobasketu.

Poljaci su preživeli dramu, na tri minuta pre kraja gubili su od Islanđana 70:73, ali su vezali seriju od 11:0, kojom su meč rešili su svoju koristi.

Poljsku su je do trijumfa predvodio Džordan Lojd sa 24 poena, a na pravi način ga je ispratio Mateuš Ponitka sa 18 koševa, sedam skokova i osam asistencija.

Pomogao je i Dominik Olejničak sa 12 poena i sedam uhvaćenih lopti.

