POLJSKA I DALJE ŽIVI SVOJ SAN: Domaćin maksimalan na Eurobasketu, Lojd i Ponitka dominiraju!
Košarkaška reprezentacija Poljske savladala je Island rezultatom 84:75 u meču trećeg kola grupe "D" na Eurobasketu.
Poljaci su preživeli dramu, na tri minuta pre kraja gubili su od Islanđana 70:73, ali su vezali seriju od 11:0, kojom su meč rešili su svoju koristi.
Poljsku su je do trijumfa predvodio Džordan Lojd sa 24 poena, a na pravi način ga je ispratio Mateuš Ponitka sa 18 koševa, sedam skokova i osam asistencija.
Pomogao je i Dominik Olejničak sa 12 poena i sedam uhvaćenih lopti.
