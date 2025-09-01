Slušaj vest

Gorak ukus imaju navijači Srbije kada se prisete prošlog Eurobasketa, održanog 2022. godine

Srbija je tada briljirala u Pragu i otišla u osminu finala u Berlin sa besprekornih 5:0. Imao je naš tim protiv Italije kontrolu nad utakmicom do početka poslednje četvrtine, a onda je Đanmarko Poceko dobio isključenje. Selektor Italije je priredio teatar apsurda nakon toga, prilikom izlaska iz hale pozdravio se posebno sa svakim svojim igračem, potom sa igračima našeg tima, selektorom Svetislavom Pešićem, pa i čelnicima Košarkaškog saveza Srbije. Jedino su volonteri u Berlinu bili pošteđeni njegovih zagrljaja.

1/9 Vidi galeriju Đanmarko Poceko Foto: Luigi Canu / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport, EPA/MARK R. CRISTINO

A onda je nastao potpuni preokret. Italijani su bili silno motivisani, a naši igrači, koji kao da su pomislili "sada je stvarno sve gotovo", nisu imali odgovor.

Nije isključeno da se u četvrtfinalu, ili u kasnijoj fazi aktuelnog Eurobasketa ponovo nađu Srbija i Italija.

U susret eventualnom meču, Đanmarko Poceko je nastavio tradiciju - kad god njegovom timu ne ide, on redovno biva isključen.

Tako je bilo i na meču protiv Bosne i Hercegovine. Početkom treće četvrtine pri rezultatu 46:45 Poceko je uleteo u teren posle trojke Bosanaca i samim tim zaradio drugu, isključujuću, tehničku grešku.

Italija - BiH, Ðanmarko Poceko, Eurobasket Izvor: RTS1

Italijan je pokazao sklonosti ka teatru ponovo, pozdravio se sa svakim igračem ponaosob, i otišao u svlačionicu.

Nije prošlo puno vremena, a Italija je napravila dvocifrenu prednost protiv upornih Bosanaca. Bilo im je to dovoljno da u poslednjoj četvrtini odbiju nalet rivala i upišu drugu pobedu.

BONUS VIDEO: