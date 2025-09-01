Slušaj vest

Kada u timu nemaš više igrača na kojem se baziralo mnogo toga, logično je da mora da dođe i do promena kada je reč o samoj igri.

Bogdan Bogdanović bio je verovatno i najvažnija karika u timu Svetislava Pešića. Kada se sabere uloga na terenu, van istog i sve što nosi zvanje kapitena – postaje jasno koliki je “minus” izostanak Bogdan do kraja prvenstva.

Već smo pisali o tome ko će preuzeti ulogu koju je on imao na terenu, a sada je vreme da se osvrnemo i na samu igru. Činjenica je da smo sada malo promenili odnos snaga na relaciji spoljna i unutrašnja linija tima, dovodi do i promena u igri koje možemo da očekujemo.

Srbija će u nastavku prvenstva malo veći akcenat staviti na unutrašnjoj liniji tima, nedostatak vrhunskog šutera poput Bogdanovića daje mnogo veće uloge i više loptu “ekipi bližoj košu”.

Igrači koji su zamena za Bogdana sigurno neće uzimati isti broj šuteva kao i on, što nas dovodi do više posla za Jokića, Petruševa, Milutinova… Ujedno igra Srbije bi mogla da bude i malo sporija, sa dužim napadima i čvršćom odbranom.

Sve ovo nećemo videti protiv Češke, ali meč protiv Turske bi već mogao da bude relevantan budućoj igri Srbije. Letonija je pokazala put kao i pomenutu razliku. Tu je ubedljivo najveći teret pao na Jokića. To je nešto što je realnost i nema puno razloga za brigu što je Nikola igrao 30 minuta. Njegovo telo i forma su takvi da može da igra na vrhunskom nivou u kontinuitetu po 40 minuta.

Petrušev – igrač od kojeg očekujemo mnogo. Čeka ga više lopti, veća odgovornost i prilika da potvrdi ogroman i neosporan kvalitet.

Odbrana – voljni momenat koji mora da bude na maksimumu. Uz akcenat: mnogo bolje branjenje šuta za tri poena rivala. Nove okolnosti u ekipi zahtevaju da se taj segment podigne za stepenicu. Kad je manje rešenja u napadu, odbrana preuzima reč…

Da li će ovo biti dovoljno za zlatnu medalju, ostaje da se vidi...

