Srbija je do sada upisala sve tri pobede na Eurobasketu, a oslabljena Češka zabeležila sva tri poraza, te joj je večeras protiv Orlova neophodna pobeda.

Najbolji košarkaš Češke Vit Krejči, neće izaći na crtu nekadašnjem saigrau i velikom drugu Bogdanu Bogdanoviću, za kojeg je Evropsko prvenstvo zbog povrede zadnje lože završeno.

- Naravno da mislim da je Srbija i dalje favorit za osvajanje Evropskog prvenstva. Imaju neverovatne igrače u timu. Nemam sumnje, povreda je veliki udarac, posebno jer je Bogdan, prema mom mišljenju, duh te ekipe. Stvarno je nesrećna situacija i mnogo mi je žao. Već sam razgovarao s njim i nadam se da će se brzo oporaviti i vratiti na teren - rekao je Krejči za Meridian sport.

Odsustvo Bogdana Bogdanovića je veliki hendikep za nacionalni tim, ali Krejči veruje da je Srbija i dalje glavni favorit za osvajanje evropskog zlata.

- Rekao bih da je srpski pad sa 100% na 99%, i dalje mislim da su glavni favoriti. Imaju najbolje igrače i iako ih je ovo pogodilo, i dalje su najbolji tim na Evropskom prvenstvu.

Nastavio je sjajni košarkaš da priča o Bogdanoviću.

- Teško da neko može da zameni. On je specifičan igrač, neverovatan na terenu i mnogo znači ekipi. Biće teško popuniti tu prazninu. Ali, kao što sam rekao, oni imaju mnogo vrhunskih igrača i siguran sam da će i dalje izgledati sjajno”.

Veruje Krejči da on i njegovi saigrači mogu da iznenade favorizovane Orlove.

- Naravno da možemo do iznenađenja. Biće veoma teško, ali nikada ne ulazimo u meč sa mentalitetom poraza. Oni imaju verovatno najbolju ekipu i jednog od najboljih igrača na svetu, ali mi ćemo izaći na teren da se borimo i pokušamo da pobedimo - zaključio je Krejči za Meridian sport.