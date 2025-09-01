Košarkaši Crne Gore su izbegli ispadanje sa Evropskog prvenstva.
EUROBASKET
DRAMA I VELIKA POBEDA CRNE GORE! Vučević pogurao komšije ka potencijalnoj utakmici protiv Srbije!
U utakmici četvrtog kola grupe B na Eurobasketu koja je odigrana u Tampereu, Crna Gora je pobedila Švedsku rezultatom 87:81.
Time su zadržane nada i šansa za plasman u narednu fazu takmičenja.
Nikola Vučević je bio najbolji pojedinac Crne Gore sa 23 poena i 14 skokova, Drobnjak je dodao 15 poena, a Olman, Hadžibegović, Mihailović i Simonović po 10 poena.
U poraženom sastavu Pele Larson je imao 28 poena, uz sedam skokova i četiri asistencije.
Crna Gora se bori za poziciju broj četiri koja će doneti duel protiv Srbije u osmini finala, u slučaju da naša selekcija svoju grupu završi na prvom mestu.
