Košarkaška reprezentacija Turske je stigla do četvrte pobede na Eurobasketu.
Turska je zabeležila ubedljiv trijumf protiv Estonije rezultatom 84:64.
Tako je izvršen pritisak na Srbiju u borbi za prvo mesto koje bi moglo značajno da olakša posao u nastavku takmičenja.
Alperen Šengun je sa 21 poenom, osam skokova i pet asistencija predvodio Tursku. Erdžan Osmani je dodao 14 poena uz 10 skokova, a Bona Adem 12 poena.
U poraženom sastavu se istakao Kristijan Kulamae sa 16 poena.
Turska je prva sa četiri pobede, a Estonija će se boriti za prolaz sa trenutnim učinkom od jedne pobede i tri poraza. U poslednjem kolu Turska će igrati protiv Srbije za prvo mesto, a Estonija protiv Portugala.
