Turska je zabeležila ubedljiv trijumf protiv Estonije rezultatom 84:64.

Tako je izvršen pritisak na Srbiju u borbi za prvo mesto koje bi moglo značajno da olakša posao u nastavku takmičenja.

Alperen Šengun je sa 21 poenom, osam skokova i pet asistencija predvodio Tursku. Erdžan Osmani je dodao 14 poena uz 10 skokova, a Bona Adem 12 poena.

U poraženom sastavu se istakao Kristijan Kulamae sa 16 poena.

Turska je prva sa četiri pobede, a Estonija će se boriti za prolaz sa trenutnim učinkom od jedne pobede i tri poraza. U poslednjem kolu Turska će igrati protiv Srbije za prvo mesto, a Estonija protiv Portugala.

