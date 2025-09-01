Slušaj vest

Biće to duel četvrtog kola grupne faze Eurobasketa, u koju je Češka ušla sa tri poraza, a Srbija sa tri pobede.

Križ je istakao da ekipi fale Jan Veseli i Tomaš Satoranski, doskorašnje glavne uzdanice reprezentacije.

- Nedostaju nam mnogo, to je jasno. Ali ne možemo stalno pričati ko je tu, a ko nije. Situacija je takva kakva jeste i moramo da se borimo sa igračima koje imamo. To je realnost i nema izgovora - rekao je Križ za "Meridian sport".

Svestan je da će biti teško igrati protiv Srbije.

- Srbija je favorit na celom turniru. To će biti teška utakmica, ali moramo da se spremimo i videćemo šta će se desiti. Imamo 40 minuta protiv njih i ako uđemo sa mentalitetom poraza, onda ovo nije za nas. Imamo vremena da se pripremamo. Ako pogledaš roster Srbije, vidiš 12 neverovatnih igrača. Mi moramo da damo sve od sebe i u napadu i u odbrani, i da igramo bez previše poštovanje. Mislim da nemamo recept protiv njih, ali moramo da se borimo sa 150% u oba pravca i da pokušamo da ih nateramo na greške.

Veruje Križ da će Jan Veseli, uprkos povezanosti sa Srbijom i činjenicom da mu je supruga Srpkinja, navijati za Češku.

- Znamo da je Jan legenda Partizana, da je mnogo učinio u Srbiji. Znamo da je utakmica sa njima uvek posebna za Jana, da su Beograd i Partizan njegova druga kuća. Ostavio je ogroman trag i uvek je specijalno kada Češka igra protiv Srbije, ali naravno da će navijati za nas - zaključio je Križ.

