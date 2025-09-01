Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije u ponedeljak od 20.15 sastaje se sa selekcijom Češke u meču četvrtog kola grupe "A" na Eurobasketu.

Prethodno, Turska je rezultatom 84:64 bila bolja od Estonije, a ukoliko Srbija savlada Češku, čeka je direktaj okršaj sa Turskom u borbi za prvo mesto u grupi - i barem na papiru, nešto lakše protivnike u nokaut fazi šampionata Evrope.

Srbija je trenutno na učinku od 3-0, dok je Turska do sada ostvarila sve četiri pobede iz isto toliko utakmica. Uoči tog meča koji je na programu u sredu sa početkom od 20.15, treba se prisetiti i sramotne pobede Turske na Mundobasketu 2010. godine u polufinalu protiv Srbije.

Nikola Jokić, Eurobasket 2025

Bila je to i poslednja pobeda Turske nad Srbijom na nekom od evropskih ili svetskih šampionata sve do septembra 2025. Tu izuzimamo Mediteranske igre 2013. godine kada su na Turci pobedili, kao i pet prijateljskih okršaja - na kojima su "orlovi" izlazili kao pobednici.

Srbija je Tursku pobedila na Eurobasketu 2011. kao i četiri godine kasnije u Nemačkoj. Od Turske smo bili bolji i na nihovom parketu 2017. godine na šampionatu Evrope, a pobedili smo ih i u kvalifikacijama za Mundobasket 2023. godine.

Te famozne 2010. godine na Svetskom prvenstvu, Turska je u polufinalu neregularnim košem nakon polaganja Kerema Tundžerija došla do pobedničkog koša i finala protiv kasnijeg šampiona sveta SAD-a. Tundžeri je te večeri bio sa pola stopala u autu, ali uzalud...

Turke smo pobeđivali i u finalu Eurobasketa 2001. godine, ali i godinu dana kasnije na Mundobasketu u Indjanapolisu. Zašto ih ponovo ne bismo savladali i tako obezbedili prvu poziciju?

Vasa Micić preuzima ulogu povređenog Bogdana Bogdanovića?

