Razlika od 63 poena predstavlja najveći trijumf u 21. veku na EP, čime su Nemci prestigli sve dosadašnje rekorde od 1969. godine, kada je Jugoslavija savladala Švedsku 115:43.

"Panceri" su u dosadašnjem delu Evrobasketa upisali sve pobede, a posebno je upečatljivo da su na svakoj utakmici ubacili preko 100 poena. Crnogorci su prošli sa 106, Šveđani sa 105, Litvanci sa 107, a Britanci sa čak 120 primljenih poena.