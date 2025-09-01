Slušaj vest

Košarkaši Nemačke savladali su Veliku Britaniju u utakmici 4. kola grupe B Eurobasketa u Tampereu rezultatom 120:57

Razlika od 63 poena predstavlja najveći trijumf u 21. veku na EP, čime su Nemci prestigli sve dosadašnje rekorde od 1969. godine, kada je Jugoslavija savladala Švedsku 115:43.

"Panceri" su u dosadašnjem delu Evrobasketa upisali sve pobede, a posebno je upečatljivo da su na svakoj utakmici ubacili preko 100 poena. Crnogorci su prošli sa 106, Šveđani sa 105, Litvanci sa 107, a Britanci sa čak 120 primljenih poena.

Posle ovog trijumfa, Nemačka će u poslednjem kolu grupe B igrati protiv Finske u direktnom duelu za prvo mesto u grupi.

