I dok Srbija "kuka" za Bogdanom, šta tek da kažu naši rivali iz grupe, selekcija Letonije !

Posle Andrejasa Gražulisa , sada se povredio i prvi plej Letonaca Arturs Žagars - na meču protiv Portugala.

Žagars se povredio u prvoj četvrtini protiv Portugala, otišao je odmah u svlačionicu i nije se vraćao na parket jer je utakmica za njega završena.