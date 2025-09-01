Slušaj vest

Vest koja je šokirala celu Srbiju je povreda Bogdana Bogdanovića koji već nakon dva odigrana kola na Eurobasketu morao da odustane od daljeg toka turnira.

Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

I dok Srbija "kuka" za Bogdanom, šta tek da kažu naši rivali iz grupe, selekcija Letonije!

Posle Andrejasa Gražulisa, sada se povredio i prvi plej Letonaca Arturs Žagars - na meču protiv Portugala.

Žagars se povredio u prvoj četvrtini protiv Portugala, otišao je odmah u svlačionicu i nije se vraćao na parket jer je utakmica za njega završena.

