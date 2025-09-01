Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović zbog povrede završio Eurobasket, a šta tek da kažu naši rivali
NIJE SAMO BOGDAN BOGDANOVIĆ MALER: Povredio se i prvi plejmejker, festival nesreće na Eurobasketu se nastavlja...
Vest koja je šokirala celu Srbiju je povreda Bogdana Bogdanovića koji već nakon dva odigrana kola na Eurobasketu morao da odustane od daljeg toka turnira.
I dok Srbija "kuka" za Bogdanom, šta tek da kažu naši rivali iz grupe, selekcija Letonije!
Posle Andrejasa Gražulisa, sada se povredio i prvi plej Letonaca Arturs Žagars - na meču protiv Portugala.
Žagars se povredio u prvoj četvrtini protiv Portugala, otišao je odmah u svlačionicu i nije se vraćao na parket jer je utakmica za njega završena.
