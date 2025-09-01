Slušaj vest

Iako njihove reprezentacije odavno nema ni blizu vrha, mediji u Hrvatskoj sa dužnom pažnjom prate dešavanja na Eurobasketu.

Samim tim i učešće košarkaške reprezentacije Srbije.

"Orlovi" su uoči šampionata bili postavljeni za prvog favorita, ostvarili su sve tri pobede u dosadašnjem delu prvenstva, a sa najboljim igračem na svetu Nikolim Jokićem, svakako i polažu pravo da se nadaju zlatu.

Ipak, povreda Bogdana Bogdanovića poremetila je planove selektora Svetislava Pešića. Da li dovoljno da se Srbija ne okiti medaljom, pokazaće naredni dani.

Za novinara Jutarnjeg Tvrtka Puljića dileme nema - "Srbija više nije Dream Team. U samo 24 sata rasplinuo se mit o nedodirljivom favoritu za zlato".

Povreda Bogdana Bogdanovića i "užasna forma" Vase Micića, ubedile su Puljića da zaključi kako Srbija više nije favorit.

"U samo 24 sata, a dogodilo se to, što celoj priči daje dodatni zaplet u pobedama nad Portugalom i Letonijom, Srbija se od gotovo nedodirljivog favorita za zlato, evropskog Dream Teama, pretvorila u reprezentaciju koja je itekako ranjiva i pitanje je hoće li ispuniti cilj. Zapravo, jasno je to, mogla bi, ali sve će zavisiti samo o Nikoli Jokiću".

Puljić dodaje:

"Srbija jeste najbolja reprezentacija koja se pojavila na Eurobasketu, ali svaka duboka ekipa ima nositelje kvalitete. Bez Bogdana Bogdanovića i s ovako lošim Vasom Micićem, Srbija je od top klase ostala samo na - Nikoli Jokiću".

Autor na kraju zaključuje.

"Srbija je u samo 24 sata, a da pritom nije poražena, ušla u razdoblje propitkivanja koliko u novonastalim okolnostima zapravo vredi. U ponedeljak će protiv Čeha imati regeneraciju, a onda slede Turci u sredu. I u subotu prva nokaut utakmica. Na kojoj su se, pre tri godine u Berlinu, spotakli. A do nje su izgledali kudikamo bolje nego što izgledaju sada."