Košarkaši Letonije savladali su Portugal rezultatom 78:62 u meču četvrtog kola grupe "A" na ovogodišnjem Eurobasketu.

Meč u Rigi uživo je pored terena pratio i naš selektor Svetislav Pešić, koga od 20.15 čeka okršaj protiv Češke. Kamere su u uživo prenosu "uhvatile" selektora Srbije tokom meča Letonije i Portugala.

Svetislav Pešić na turniru u Nemačkoj Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Pešić, iskusni košarkaški vuk, ne prepušta ništa slučaju, a vrlo je moguće da bi naš tim mogao da nokaut fazi ponovo odmeri snage sa Letoncima, koje je nedavno u grupi savladao sa 84:80.

Dodatni skauting nije na odmet...

Pogledajte taj momenat:

Svetislav Pešić
Svetislav Pešić uživo pratio okršaj Letonije i Portugala u Rigi Foto: Printscreen/RTS 1

