Slušaj vest

Aktuelni prvak sveta Nemačka biće oslabljena u nastavku Eurobasketa.

Naime zbog povrede krilni centar Johanes Fojtman propustiće ostatak Evropskog prvenstva. Priroda povrede 211 cm visokog Nemca još nije poznata.

Fojtman nije učestvovao u istorijskom trijumfu Nemačke nad Velikom Britanijom, koji je okončan najvećom razlikom u 21. veku – 120:57 pošto je otputovao na dodatne preglede u Minhenu.

"Johanes Fojtman više neće biti dostupan za reprezentaciju Nemačke do kraja turnira. Dalja dijagnostika je otkrila povredu centra Bajern Minhena koja zahteva hirurško lečenje", piše u saopštenju Košarkaškog saveza Nemačke.

Fojtman je na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu igrao na samo dve utakmice grupne faze protiv selekcija Crne Gore i Litvanije, i u njima je u proseku beležio 1,5 poena, tri skoka i 2,5 asistencija.

Centar Bajerna je bio deo selekcije Nemačke koja je osvojila zlato na Svetskom prvenstvu 2023. godine.

Bila je to četvrta uzastopna pobeda Nemačke u B grupi u Tampereu, a u poslednjoj će pokušati da ga nastavi protiv Finske, zemlje domaćina, u sredu od 19.30.

Alan Ibrahimagić, bosanskohercegovačko-australijski stručnjak rođen u Beogradu, predvodi reprezentaciju u ovom trijumfalnom nizu usled bolesti selektora Aleksa Mumbrua, koji bi trebalo da se pridruži ekipi u Rigi.

Od igrača na „visokim“ pozicijama Nemačka od centara ima još Danijela Tajsa i Leona Kracera, kao i „četvorke“ Johanesa Timana i Oskara da Silvu.