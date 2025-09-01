DETALJI POVREDE BOGDANOVIĆA KOJI SU RASTUŽILI SRBIJU: Evo šta se desilo sa kapitenom "orlova" na Eurobasketu!
Košarkaška reprezentacija Srbije u ponedeljak od 20.15 igra utakmicu četvrtog kola grupne faze protiv Češke.
Uoči početka utakmice, pred kamere "TV Arena sport" stala je PR reprezentacije Srbije Nina Kolundžija i objasnila kakva je situacija u timu nakon povrede Bogdana Bogdanovića.
- Bila su dva teška dana, za nama, nekoliko loših vesti iz reprezentacije, krenulo je sve sa Bogdanom. Negde smo se u početku svi nadali da nije baš to, i to prve večeri u svlačionici doktori su rekli da će biti okej, i on se okej osećao. Kada se probudio, osećao je bol, posle je usledilo sve ono što ste videli, prvo da neće igrati protiv Letonije, a onda sutrada n i u nastavku takmičenja.
- Svi smo bili šokirani, ali oni su veliki profesionalci i nekako se brzo naviknu na sve situacije. Video si ih malopre, raspoloženi su, dobra je atmosfera u timu, videćemo ih na terenu, nadamo se da će tako biti i kada počne meč - rekla je Nina Kolundžija.
Podsetimo, Bogdanović je zbog rupture mišića morao da se oprosti od daljeg nastupa na ".
BONUS VIDEO: