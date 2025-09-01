Slušaj vest

Srbija briše pod sa selekcijom Češke u četvrtom kolu grupe "A" na Eurobasketu, pošto "orlovi" već nakon prve četvrtine imaju 20 i kusur i razlike.

Pre dva dana, u pobedi nad Letonijom 84:80, najbolji košarkaš sveta i lider Srbije Nikola Jokić doživeo je težak pad i pritom zaradio posekotinu na desnom laktu.

Baš iz tog razloga Jokić je protiv Češke morao da izađe na teren sa "zamotanom" rukom. 

Pogledajte kako izgleda ruka Nikole Jokića:

Nikola Jokić
Ovako izgleda ruka Nikole Jokića nakon teškog pada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

To ipak nije omelo Jokića koji je odmah na startu okršaja sa Česima poslao neverovatan "bejzbol" pas prema Marku Guduriću. Majstor, ostaje majstor!

