Srbija briše pod sa selekcijom Češke u četvrtom kolu grupe "A" na Eurobasketu, pošto "orlovi" već nakon prve četvrtine imaju 20 i kusur i razlike.

Pre dva dana, u pobedi nad Letonijom 84:80, najbolji košarkaš sveta i lider Srbije Nikola Jokić doživeo je težak pad i pritom zaradio posekotinu na desnom laktu.

Baš iz tog razloga Jokić je protiv Češke morao da izađe na teren sa "zamotanom" rukom.

Pogledajte kako izgleda ruka Nikole Jokića:

Ovako izgleda ruka Nikole Jokića nakon teškog pada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

To ipak nije omelo Jokića koji je odmah na startu okršaja sa Česima poslao neverovatan "bejzbol" pas prema Marku Guduriću. Majstor, ostaje majstor!

BONUS VIDEO: