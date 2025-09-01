LITVANIJA SRUŠILA FINSKU ZA POZICIJU DVA: Smeši se veliki baltički derbi u osmini finala!
Košarkaši Litvanije savladali su Finsku utakmici 4. kola grupe B Evropskog prvenstva u Tampereu rezultatom 78:81
Litvanija je ovom pobedom faktički obezbedila drugo mesto u grupi sa skorom 3-1.
Prvi će najverovatnije biti Nemci, koji su maskimalni za sada , a u psolednjem kolu sastaju se upravo sa domaćinom Finskom koja je upisala prvi poraz na Eurobasketu.
Litvanija se u poslednjem kolu sastaje sa Švedskom.
Nakon izjednačene prve deonice utakmica je prelomljena u drugoj četvrtini koju su Litvanci dobili dvocifrenom razlikom i na odmor otišli sa +9, 45:36.
Finska je pokušavala da se vrati u nastavku ali Litvanci su odbili svaki nalet. U finišu su domaćini ozbiljno ugrozili već viđenu pobedu Litvanije, ali ipak nisu imali snage za potpuni preokret
Najefikasniji kod pobedničke ekipe bio je Jokubaitis sa 16 poena, a pratio ga je Blaževič sa 14.
Kod Finaca najefikasniji su bili Jantunen i Markanen sa po 19 poena.
Prema svemu sudeći Litvanija će se u osmini finala sastati sa Letonijom u svojevrsnom baltičkom derbiju.