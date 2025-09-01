Srbija biju bitku sa Češkom, a "orlove" je zadesio novi maler!
da li je moguće
JEZIV PRIZOR, KAKO NAS TERA BAKSUZ! Srpski košarkaš krvav napustio parket protiv Čeha! (VIDEO+FOTO)
Bogdan Bogdanović se povredio, Nikola Jokić je nezgodno pao protov Letonaca, a Nikola Jović je protiv Češke krvav napustio teren.
Neviđeni maler i baksuz je zadesio Srbiju na Eurobasketu ovog leta!
Jović je posle jednog duela pod našim košem morao van igre jer je povredio mali prst! Krvavog dresa je bapustio parket, a naš lekarski tim je odmah reagovao i previo mu prst.
Nikola Jović povredio mali prst Foto: Screenshot
