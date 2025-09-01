Slušaj vest

Bogdan Bogdanović se povredio, Nikola Jokić je nezgodno pao protov Letonaca, a Nikola Jović je protiv Češke krvav napustio teren.

Neviđeni maler i baksuz je zadesio Srbiju na Eurobasketu ovog leta!

Jović je posle jednog duela pod našim košem morao van igre jer je povredio mali prst! Krvavog dresa je bapustio parket, a naš lekarski tim je odmah reagovao i previo mu prst.

Nikola Jović povredio mali prst Foto: Screenshot

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJA BRINE ZA NIKOLU NAKON BOGDANA: Evo kako izgleda Jokićeva ruka nakon jezivog pada! (FOTO)
Nikola Jokić
EuroBasket 2025HALA U RIGI SE TRESLA OD OVACIJA VASO, VASO: Micić dobio veliku podršku od navijača Srbije!
serbia-czechia-63330.JPG
EuroBasket 2025DETALJI POVREDE BOGDANOVIĆA KOJI SU RASTUŽILI SRBIJU: Evo šta se desilo sa kapitenom "orlova" na Eurobasketu!
bogdan-bogdanovic (1).JPG
EuroBasket 2025"U PARIZU BILI SMO BLIZU, A ZA RIGU NEMAMO BRIGU": Navijači Srbije oblepili Rigu hit posterima! Ne zna se koji je jači!
Košarkaška reprezentacija Srbije

BONUS VIDEO:

Nikola Jokić bacio asistenciju preko celog terena Izvor: Arena 1 Premium