Košarkaši Srbije bili su ubedljivi u duelu protiv Češke.

Odlovi su slavili 82:60 i tako nastavili pobednički niz.

Jedna od specifičnosti ove utakmice u odnosu na prethodne tri bila je ta da su se na parketu u petorci našla dvojica centara Nikola Jokić i Nikola Milutinov. Upravo su njihove dve akcije postale viralne.

Prednost Orlova je tokom meča išla i do 27 poena prednosti, a jedna od najlepših akcija viđena je u 18. minutu.

Srbija - Češka

Micić je dodao loptu do Jokića, a ovaj odmah bacio alej-ap ka Milutinovu.

Usledilo je spektakularno zakucavanje srpskog centra pri rezultatu 42:17 za najveću prednost.

Još lepšu asistenciju videli smo u nastavku. U 24. minutu pri rezultatu 50:32 Milutinov je odbio loptu do Jokića, a ovaj vratio bez gledanja. Milutinovu nije potom bilo teško da poentira.

Sledi dan pauze, a u sredu od 20.15 Srbija igra derbi protiv Turske za prvo mesto u grupi A.