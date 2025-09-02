Slušaj vest

Košarkaši Srbije bili su ubedljivi u duelu protiv Češke.

Odlovi su slavili 82:60 i tako nastavili pobednički niz.

Jedna od specifičnosti ove utakmice u odnosu na prethodne tri bila je ta da su se na parketu u petorci našla dvojica centara Nikola Jokić i Nikola Milutinov. Upravo su njihove dve akcije postale viralne.

Prednost Orlova je tokom meča išla i do 27 poena prednosti, a jedna od najlepših akcija viđena je u 18. minutu.

Srbija - Češka Foto: Starsport

 Micić je dodao loptu do Jokića, a ovaj odmah bacio alej-ap ka Milutinovu.

Usledilo je spektakularno zakucavanje srpskog centra pri rezultatu 42:17 za najveću prednost.

Još lepšu asistenciju videli smo u nastavku. U 24. minutu pri rezultatu 50:32 Milutinov je odbio loptu do Jokića, a ovaj vratio bez gledanja. Milutinovu nije potom bilo teško da poentira.

Sledi dan pauze, a u sredu od 20.15 Srbija igra derbi protiv Turske za prvo mesto u grupi A.

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJA KAO KAZNENA EKSPEDICIJA: Orlovi rutinirali Češku! Sledi derbi sa Turcima za prvo mesto! Strepnja zbog Micića
Eurobasket 2025.jpg
EuroBasket 2025ŠTA VIŠE ŽELITE OD VASE? Micić ponovo na udaru, Srbi zapalili Tviter - nema mesta ovakvim komentarima!
Vasa Micić
EuroBasket 2025OGLASIO SE VASA MICIĆ: Evo šta je srpski košarkaš rekao o povredi koja je zabrinula celu naciju!
Vasa Micić, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025"JAO, KAKVA STE ĐUBRAD!" Jokić odgovorio na prozivke saigrača: Jedno nikada ne radi! (VIDEO)
Nikola Jokić
EuroBasket 2025BILI BI STRELJANI DA PROMENIMO AMBICIJE: Pešić odgovorio na pitanje da li se nešto menja odlaskom Bogdanovića
Svetislav Pešić

Nikola Jokić u miks zoni nakon meča Srbija - Češka Izvor: Kurir