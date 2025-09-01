Slušaj vest

Srpski košarkaš Nikola Jović doživeo je nezgodnu povredu na Eurobasketu u meču protiv Češke.

Na svu sreću, Jović se vratio na parket, ali je prethodno krvav napustio teren...

Nikola Jović povredio mali prst

Lekari su morali da mu zamotaju prst i cela Srbija se nada da to neće ostaviti posledice na Jovića u nastavku Eurobasketa.

Jović se povredio prilikom jedne kontre Čeha, kada je skočio za loptom. Tada je zakačio mali prst i totalno ga raskrvario.

