Jedan od najbojih košarkaša Srbije Nikola Jović zadobio povredu protiv Češke!
TRENUTAK KADA SE POVREDIO NIKOLA JOVIĆ: Ovo je jezivo! (VIDEO)
Srpski košarkaš Nikola Jović doživeo je nezgodnu povredu na Eurobasketu u meču protiv Češke.
Na svu sreću, Jović se vratio na parket, ali je prethodno krvav napustio teren...
Nikola Jović povredio mali prst Foto: Screenshot
Lekari su morali da mu zamotaju prst i cela Srbija se nada da to neće ostaviti posledice na Jovića u nastavku Eurobasketa.
Jović se povredio prilikom jedne kontre Čeha, kada je skočio za loptom. Tada je zakačio mali prst i totalno ga raskrvario.
