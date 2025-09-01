Slušaj vest

Srpski košarkaš Nikola Jović doživeo je nezgodnu povredu na Eurobasketu u meču protiv Češke.

Na svu sreću, Jović se vratio na parket, ali je prethodno krvav napustio teren...

Nikola Jović povredio mali prst Foto: Screenshot

Lekari su morali da mu zamotaju prst i cela Srbija se nada da to neće ostaviti posledice na Jovića u nastavku Eurobasketa.

Jović se povredio prilikom jedne kontre Čeha, kada je skočio za loptom. Tada je zakačio mali prst i totalno ga raskrvario.

Ne propustiteEuroBasket 2025JEZIV PRIZOR, KAKO NAS TERA BAKSUZ! Srpski košarkaš krvav napustio parket protiv Čeha! (VIDEO+FOTO)
Eurobasket 2025, Nikola Jović
EuroBasket 2025SRBIJA BRINE ZA NIKOLU NAKON BOGDANA: Evo kako izgleda Jokićeva ruka nakon jezivog pada! (FOTO)
Nikola Jokić
EuroBasket 2025HALA U RIGI SE TRESLA OD OVACIJA VASO, VASO: Micić dobio veliku podršku od navijača Srbije!
serbia-czechia-63330.JPG
EuroBasket 2025DETALJI POVREDE BOGDANOVIĆA KOJI SU RASTUŽILI SRBIJU: Evo šta se desilo sa kapitenom "orlova" na Eurobasketu!
bogdan-bogdanovic (1).JPG

BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić vređao novinara Izvor: Kurir