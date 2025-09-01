Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije upisala je i četvrtu pobedu na Eurobasketu ovog leta.

"Orlovi" su u Rigi bili bolji od Češke rezultatom 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17) i sada im preostaje još i duel sa Turskom u direktnom okršaju za prvo mesto u grupi "A".

Navijači Srbije su na Tviteru bili oduševljeni Nikolom Jokićem kao i energijom našeg tima, ali su ponovo pronašli metu za kritike, a reč je o Vasi Miciću.

Micić je od starta prvenstva u lošoj formi i na udaru nacije, ali je protiv Čeha pokazao daleko bolju energiju i doprineo pobedi našeg tima sa sedam poena i četiri asistencije, a od prevelike želje za dokazivanjem - Vasa se i povredio u finišu meča.

Umesto kritika, Micić bi mogao da dobije malo više podrške od navijača...

