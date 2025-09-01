Slušaj vest

Kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović oglasio se neposredno po završetku utakmice Srbija - Češka.

Srbija je slavila u utakmici 4. kola grupe A u Rigi rezultatom 82:60 i ostala na maksimalnom učinku.

Srbija - Češka Foto: Starsport

 Bogdanović, koji je zbog povrede zadnje lože završio šampionat, oglasio se na društvenim mrežama.

On je podelio krajnji rezultat i na taj način još jednom pokazao koliko mu je stalo da njegovi saigrači nastave pobednički niz.

Bogdan Bogdanović, Eurobasket 2025
Bogdan Bogdanović, Eurobasket 2025 Foto: Screenshot

 Bogdanović je ranije poželeo saigračima da se vide u finalu.

Ovacije za Micića Izvor: Arena sport 1 Premium