Kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović oglasio se neposredno po završetku utakmice Srbija - Češka.

Srbija je slavila u utakmici 4. kola grupe A u Rigi rezultatom 82:60 i ostala na maksimalnom učinku.

Bogdanović, koji je zbog povrede zadnje lože završio šampionat, oglasio se na društvenim mrežama.

On je podelio krajnji rezultat i na taj način još jednom pokazao koliko mu je stalo da njegovi saigrači nastave pobednički niz.

Bogdanović je ranije poželeo saigračima da se vide u finalu.