EuroBasket 2025
BOGDAN BOGDANOVIĆ SE OGLASIO POSLE POBEDE: Moćnom objavom podržao saigrače pred derbi sa Turskom
Kapiten reprezentacije Bogdan Bogdanović oglasio se neposredno po završetku utakmice Srbija - Češka.
Srbija je slavila u utakmici 4. kola grupe A u Rigi rezultatom 82:60 i ostala na maksimalnom učinku.
Srbija - Češka Foto: Starsport
Bogdanović, koji je zbog povrede zadnje lože završio šampionat, oglasio se na društvenim mrežama.
On je podelio krajnji rezultat i na taj način još jednom pokazao koliko mu je stalo da njegovi saigrači nastave pobednički niz.
Bogdan Bogdanović, Eurobasket 2025 Foto: Screenshot
Bogdanović je ranije poželeo saigračima da se vide u finalu.
