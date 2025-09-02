Slušaj vest

Košarkaši Srbije u sredu od 20.15 časova protiv Turske igraju za prvo mesto u grupi A na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Turska se pokazala kao moćan tim, takođe sa sve četiri pobede do sada.

Srbija - Češka Foto: Starsport

 Međutim, neće im biti dobro kada vide da je Nikola Jokić izuzetno dobro raspoložen pred taj meč.

Jokić je u finišu meča sa Češkom seo na klupu i počeo da peva i đuska u ritmu pesme koja se čula sa razglasa.

Pobednik meča Srbija - Turska sa prvog mesta će ići u osminu finala, a rival će po svemu sudeći biti Crna Gora. Poraženi će najverovatnije na Finsku.

Ne propustiteEuroBasket 2025"JAO, KAKVA STE ĐUBRAD!" Jokić odgovorio na prozivke saigrača: Jedno nikada ne radi! (VIDEO)
Nikola Jokić
EuroBasket 2025SRBIJA BRINE ZA NIKOLU NAKON BOGDANA: Evo kako izgleda Jokićeva ruka nakon jezivog pada! (FOTO)
Nikola Jokić
EuroBasket 2025HRVATSKI NOVINAR OTPISAO ORLOVE: "Srbija više nije Drim tim! U samo 24 sata rasplinuo se mit o nedodirljivom favoritu..."
latvia-serbia-25346.JPG
EuroBasket 2025ATAMAN U SVOM STILU: Selektor Turske bez pardona o Nikoli Jokiću i Srbiji!
Ergin Ataman
EuroBasket 2025SRBIJA KAO KAZNENA EKSPEDICIJA: Orlovi rutinirali Češku! Sledi derbi sa Turcima za prvo mesto! Strepnja zbog Micića
Eurobasket 2025.jpg

Nikola Jokić u miks zoni nakon meča Srbija - Češka Izvor: Kurir