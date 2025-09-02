Pobednik meča Srbija - Turska sa prvog mesta će ići u osminu finala, a rival će po svemu sudeći biti Crna Gora
EUROBASKET 2025
TURCI OVO NISU ŽELELI DA VIDE: Nikola Jokić izuzetno dobro raspoložen pred derbi! Povukao je nesvakidašnji potez, ovakvog ga skoro nikada ne viđamo! (VIDEO)
Košarkaši Srbije u sredu od 20.15 časova protiv Turske igraju za prvo mesto u grupi A na Evropskom prvenstvu u Rigi.
Turska se pokazala kao moćan tim, takođe sa sve četiri pobede do sada.
Srbija - Češka Foto: Starsport
Međutim, neće im biti dobro kada vide da je Nikola Jokić izuzetno dobro raspoložen pred taj meč.
Jokić je u finišu meča sa Češkom seo na klupu i počeo da peva i đuska u ritmu pesme koja se čula sa razglasa.
Pobednik meča Srbija - Turska sa prvog mesta će ići u osminu finala, a rival će po svemu sudeći biti Crna Gora. Poraženi će najverovatnije na Finsku.
