Košarkaška reprezentacija Srbije u sredu od 20.15 časova igra odlučujuću utakmicu za prvo mesto u grupi A na Evropskom prvenstvu u Rigi.

Tim Svetislava Pešića za rivala će imati selekciju Turske, koja takođe posle četiri kola ima maksimalan učinak.

Rezultatski izuzetno bitna utakmica imaće i svoju posebnu priču, duel pravog Jokića i igrača koji ga u svemu kopira, zbog čega je i poneo nadimak "Bejbi Jokić".

Alperen Šengun je sedam godina mlađi od Nikole. Međutim, njegov stil igre izuzetno podseća na Nikolin.

Ovaj 23-godišnji Turčin rođen je na severoistoku zemlje. Iako su siromašni roditelji želeli da se on bavi plivanjem, ljubav prema košarci ga je odvela na drugu stranu. Posle prvih koraka načinjenih u rodnom Giresunu, prešao je u Banvit, da bi 2020. godine zaigrao za Bešiktaš. Posle samo godinu dana izašao je na NBA draft i izabran kao 16. pik od strane Oklahoma Sitija. Ipak, Tanderi ga nisu želeli, pa je trejdovan u Hjuston za koji je ubrzo potpisao ugovor.

Debitovao je u NBA ligi u oktobru 2021. godine. Koliko je brzo napredovao i pridobio poverenje Teksašana govori podatak da je 2024. godine potpisao petogodišnji ugovor vredan 185 miliona dolara.

Ove godine je prvi put učestvovao na Ol-startu i prvi put igrao plej-of.

Zanimljivo je da je prve zvanične utakmice za selekciju Turske odigrao u Novom Sadu. Bilo je to Evropsko prvenstvo 2018. godine u konkurenciji igrača do 16 godina.

Za seniorski tim Turske je debitovao u novembru 2020. godine.

Još interesantnije je da je ovog leta radio individualno sa srpskim trenerom Đorđem Šijanom, bivšim pomoćnim trenerom Partizana.

Turčin je prošle godine bio gost u podkastu Džej Džej Redika i odgovorio je na poređenja koja se prave između njega i Nikole Jokića.

"Trenutno mi to ne smeta uopšte. I dalje sam mlad, ali posle nekog vremena... Videćemo. Oni smatraju da je moja igra slična njegovoj, da li je to istina… Pa, igramo sličnu košarku. Kada sam to prvi put čuo, zvučalo mi je baš dobro, ali vremenom želiš svoje mesto u NBA ligi. Naravno, kada se on bude penzionisao, kada bude stariji, a ja steknem neki staž, ne želim da slušam kako mi ljudi govore da sam ‘Baby Jokić’. Trenutno je u redu. Ja sam kao neka beba još uvek. Ali kada porastem, ne bih želeo to da slušam", rekao je Šengun.

