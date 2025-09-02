Slušaj vest

Aktuelno Evropsko prvenstvo u košarci prepuno je zvezda koje nastupaju za razne reprezentacije.

Međutim, poslednjih dana jedan oniži, zdepasti muškarac preti da pomuti slavu igrača.

Svetla kamera privukao je lični telohranitelj Luke Dončića. Slovenački superstar jedini je košarkaš koji ima ličnu pratnju.

Mišićavi mučkarac prati Luku svuda, čak u restriktivnoj zoni unutar tunela, pa sve do svlačionice ekipe. Takođe, stoji pored njega dok Luka daje izjave medijima, takođe je pored klupe na zatvorenim treninzima ekipe.

Praktično, telohranitelj prati Luku na svakom koraku tokom Eurobasketa. Slovenija prvu fazu igra u Katovicama u Poljskoj, a po svemu sudeći gledaćemo je i u nastavku šampionata u Rigi.

