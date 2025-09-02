Slušaj vest

Aktuelno Evropsko prvenstvo u košarci prepuno je zvezda koje nastupaju za razne reprezentacije.

Međutim, poslednjih dana jedan oniži, zdepasti muškarac preti da pomuti slavu igrača.

Dončić na Eurobasketu Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svetla kamera privukao je lični telohranitelj Luke Dončića. Slovenački superstar jedini je košarkaš koji ima ličnu pratnju.

Telohranitelj Luke Dončića Foto: Printscreen / Twitter / LukaUpdates

Mišićavi mučkarac prati Luku svuda, čak u restriktivnoj zoni unutar tunela, pa sve do svlačionice ekipe. Takođe, stoji pored njega dok Luka daje izjave medijima, takođe je pored klupe na zatvorenim treninzima ekipe.

Praktično, telohranitelj prati Luku na svakom koraku tokom Eurobasketa. Slovenija prvu fazu igra u Katovicama u Poljskoj, a po svemu sudeći gledaćemo je i u nastavku šampionata u Rigi.

Ne propustiteKošarka"BAŠ JE DŽUKAC, ONO JE ZA ŠAMAR!" Nekadašnji srpski košarkaši u šoku zbog onoga što se desilo Luki Dončiću: Bugarski, sa leđa...
Pozdrav Dončića i Fransiska
EuroBasket 2025OGLASIO SE KOŠARKAŠ KOJI JE SRAMNIM POTEZOM NA EUROBASKETU RAZBESNEO ČITAV SVET: Odmah je spomenuo Dončića, evo zbog čega mu je posebno žao!
profimedia-1032688050.jpg
EuroBasket 2025KONAČNO DA POBEDI I SLOVENIJA; Luka Dončić ponovo držao čas košarke!
Luka Dončić
EuroBasket 2025DONČIĆ SE IZNERVIRAO, PA UZEO TABLU OD SELEKTORA! Jedan tajm-aut Slovenije zapalio je društvene mreže: Luka je ovo od Jokića video?!
Luka Dončić

 BONUS VIDEO:

Luka Dončić, trening Slovenije pred Srbiju Izvor: Kurir