Košarkaši Srbije rutinski su savladali Češku u meču četvrtog kola grupne faze Eurobasketa rezultatom 82:60, a susret je rešen već u uvodnih pet minuta kada su "orlovi" stigli do velike prednosti koju su potom samo održavali.

Svoje minute dobio je i Vasilije Micić koji je meč završio sa sedam poena i četiri asistencije, ali je postao prava zvezda zbog snimka koji je isplivao posle utakmice.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je okačio naš kolega sa portala Sportske.net, Nemanja Janoševa na njemu se vidi kako Micić u jednom trenutku sa klupe gestikulira nekom da se zameni sa njim. Ništa ne bi bilo čudno da Vasin pogled u tom trenutku ne ide od terena, a kamera se potom okreće ka publici gde sedi čovek koji neodoljivo podseća na Micića!

Vasa Micić i njegov dvojnik na tribinama Foto: Printscreen / Instagram / nemanja.janosev

Detalj da neko ovoliko liči na našeg plejmejkera, a još prati Srbiju na Eurobasketu, zaista je sve ostavio u neverici i svi su se pitali da li je moguće da Micića gleda njegov dvojnik?!

Pogledajte i vi ovu scenu:

Kako se oseća Vasa?

Micić je tokom meča protiv Češke dobio nezgodan udarac, te doživeo povredu, a po završetku meča otkrio je kako se oseća.

- Dobro je, dobio sam udarac, trebalo bi da je sve u redu - istakao je on.

Dakle, trebalo bi da je sve u redu i da Micić nađe svoje mesto na terenu već na meču protiv Turske (sreda, 20.15).

