Košarkaši Srbije rutinski su savladali Češku u meču četvrtog kola grupne faze Eurobasketa rezultatom 82:60, a susret je rešen već u uvodnih pet minuta kada su "orlovi" stigli do velike prednosti koju su potom samo održavali.

Svoje minute dobio je i Vasilije Micić koji je meč završio sa sedam poena i četiri asistencije, ali je postao prava zvezda zbog snimka koji je isplivao posle utakmice.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je okačio naš kolega sa portala Sportske.net, Nemanja Janošev, a na njemu se vidi kako Micić u jednom trenutku sa klupe gestikulira nekom da se zameni sa njim. Ništa ne bi bilo čudno da Vasin pogled u tom trenutku ne ide od terena, a kamera se potom okreće ka publici gde sedi čovek koji neodoljivo podseća na Micića!

Detalj da neko ovoliko liči na našeg plejmejkera, a još prati Srbiju na Eurobasketu, zaista je sve ostavio u neverici i svi su se pitali da li je moguće da Micića gleda njegov dvojnik?!

Pogledajte i vi ovu scenu:

Kako se oseća Vasa?

Micić je tokom meča protiv Češke dobio nezgodan udarac, te doživeo povredu, a po završetku meča otkrio je kako se oseća.

- Dobro je, dobio sam udarac, trebalo bi da je sve u redu - istakao je on.

Dakle, trebalo bi da je sve u redu i da Micić nađe svoje mesto na terenu već na meču protiv Turske (sreda, 20.15).

