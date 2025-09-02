Slušaj vest

 Pravi košarkaški spektakl očekuje nas u poslednjem kolu grupne faze Eurobasketa.

Košarkaši Srbije i Turske u sredu od 20.15 igraju meč petog kola u okviru grupe A - biće to direktan okršaj za lidersku poziciju u grupi i povoljniji put u nokaut fazi takmičenja.

Obe ekipe imaju maksimalan učinak, zabeležile su po četiri pobede na Eurobasketu, ali kladionice prednost ipak daju Orlovima.

Ni činjenica da je Srbija ostala bez kapitena i jednog od najboljih igrača u timu Bogdana Bogdanovića nije uticala na promenu kvota pred ovaj meč.

Kvota na pobedu Srbije kreće se između 1.20 i 1.40, dok je na trijumf Turske između 3.00 i 4.00.

Naravno, bukmejkeri očekuju uzbudljiv duel, pa je tako hendikep oko 6.5.

Podsetimo, hendikep u košarkaškom klađenju predstavlja način izjednačavanja šansi između timova. Ovo se postiže dodavanjem ili oduzimanjem poena, pa se tako slabijem timu dodaje određen broj poena, dok se favoritu oduzima.

