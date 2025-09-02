Slušaj vest

Foto: Kurir

Na utakmici Srbija – Češka naša reprezentacija imala je podršku oko 1.500 navijača sa tribina „Riga arene“. To je tek početak, kako prvenstvo odmiče, tako će srpskih navijača da bude sve više i atmosfera će da bude sve bolje.

Tu je naravno i dosta pripadnica lepšeg pola, a jedna dama je često na meti kamera i njena slika je nekoliko puta izlazila na video bimu dvorane. Razlog? Uvek je ogrnuta srpskom zastavom. Čak i kada je ponese neka pesma u pauzi između četvrtina da malo zapleše, srpska zastava se ne ispusta.

1/5 Vidi galeriju Najlepša navijačica Eurobasketa 2025 ogrnuta zastavom Srbije Foto: Kurir Sport

Osim što pleni lepotom, ona pokazuje i ogromnu ljubav prema Srbiji: dovoljno da posle nekoliko mečeva bude u žiži interesovanja na tribinama:

Pogledajte navijačicu Srbije:

Podsećamo, „orlovi“ u sredu od 20.15 igraju najvažniji meč u dosadašnjem toku šampionata. Rival našeg tima je selekcija Turske. Pobednik dok duela zauzeće prvo mesto u grupi i samim tim imaće lakši raspred u nastavku takmičenja.

BONUS VIDEO: