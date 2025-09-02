Slušaj vest
Aleksa Avramović – odbrana na vrhunskom nivou, napad može da bude još bolji. Tako bi u najkraćem izgledao skener sjajnog srpskog košarkaša u dosadašnjim mečevima Eurobasketu. Protiv Češke nije bio najzadovoljniji prikazanim, pa je po izlasku na klupu rešio da „radi“. Pravac bicikl koji je bio pored klupe i vozi...

Pratio je naravno pažljivo šta se dešava na parketu, ali i ujedno trenirao i podizao motoričke sposobnosti. Aleksa savršeno poznaje svoje telo i zna u svakom momentu šta mu je potrebno da bi na terenu bio na maksimalnom nivou.

Aleksa Avramović vozi bajs na meču protiv Češke Foto: Kurir Sport

Kod njega ne postoji opcija da pruži 90 ili 95 odsto... Kod njega ne postoji slab rival ili nebitna utakmica. Za Avramovića je dres Srbije svetinja i to mu je važnije od imena rivala, faze takmičenja... Zato neće da dopusti da ne bude u željenoj formi.

Pogledajte taj momenat sa meča protiv Češke:

Avramovića čeka izuzetno bitna uloga do kraja Eurobasketa. Izostanak Bogdana znači i više minuta za Aleksu. Estoncima je ubacio 13 poena, Portugalcima pet, Letoncima osam, a na meču sa Češkom je uz 14 poena ima i osam asistencija.
Diže formu sjajni bek naše reprezentacije. Biće pravi kada to bude najvažnije.

