Aleksa Avramović – odbrana na vrhunskom nivou, napad može da bude još bolji. Tako bi u najkraćem izgledao skener sjajnog srpskog košarkaša u dosadašnjim mečevima Eurobasketu. Protiv Češke nije bio najzadovoljniji prikazanim, pa je po izlasku na klupu rešio da „radi“. Pravac bicikl koji je bio pored klupe i vozi...

Pratio je naravno pažljivo šta se dešava na parketu, ali i ujedno trenirao i podizao motoričke sposobnosti. Aleksa savršeno poznaje svoje telo i zna u svakom momentu šta mu je potrebno da bi na terenu bio na maksimalnom nivou.

Kod njega ne postoji opcija da pruži 90 ili 95 odsto... Kod njega ne postoji slab rival ili nebitna utakmica. Za Avramovića je dres Srbije svetinja i to mu je važnije od imena rivala, faze takmičenja... Zato neće da dopusti da ne bude u željenoj formi.

Pogledajte taj momenat sa meča protiv Češke:

Avramovića čeka izuzetno bitna uloga do kraja Eurobasketa. Izostanak Bogdana znači i više minuta za Aleksu. Estoncima je ubacio 13 poena, Portugalcima pet, Letoncima osam, a na meču sa Češkom je uz 14 poena ima i osam asistencija.

Diže formu sjajni bek naše reprezentacije. Biće pravi kada to bude najvažnije.

