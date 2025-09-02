Slušaj vest

Rokas Jokubaitis, plejmejker Litvanije, neće moći da pomogne saigračima u nastavku Evropskog prvenstva pošto je zbog ozbiljne povrede završio sa takmičenjem.

Jokubaitis se povredio u poslednjoj četvrtini utakmice četvrtog kola grupne faze protiv Finske.

Litvanac je povredio koleno zbog čega je završio na parketu, nakon čega je uz pomoć lekara napustio parket.

Litvanski portal, specijalizovan za košarku, naveo je loše vesti za sve sugrađane - Jokubaitis neće moći da igra u nastavku turnira.

Povreda Rokasa Jokubaitisa Foto: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Očekuje se da košarkaš ode u Nemačku, tačnije u Minhen, kako bi sa doktorima Bajerna obavio detaljne preglede i ustanovio tačan stepen povrede.

Rokas Jokubaitis je u prva četiri kola beležio 17,3 poena, 8,5 asistencija, 2,5 skoka i 1,5 ukradenu loptu po utakmici.

