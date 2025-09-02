Slušaj vest

Skroman kvalitet dobrog dela igrača, kada govorimo o ofanzivnom umeću, navodi da aktiviraju opciju „b“ – odbrana. Broj tih igrača je jako veliki i onda smo imali prilike da na nekim mečevima gledamo – ragbi. Estonija i Letonija su odigrale osam minuta bez ijednog poena u poslednjem kvartalu! Nezamislivo...

Potrebno je jasno postaviti granicu između agresivne i kvalitetne odbrane i prljave igre. Mnoge selekcije su prešle tu crtu. Govorimo o Letoniji u meču sa Srbijom, Estoniji u duelu sa Letonijom, generalno selekciji Portugala... E, ono što je problem: tempo mečeva bi bio ubijen kada bi se sve to „sviralo“, pa arbitri često puste mnogo grublju igru.

Na pitanje upućeno Vanji Marinkoviću sa baš tom tematikom, stiže odgovor u jednoj rečju:

- FIBA - rekao je Vanja.

Opet, ne možemo da kažemo da je tu samo do FIBA. Realno gledano, više je do igrača i (ne)kvaliteta... Ako bi dobili mečeve sa 60+ prekršaja, na šta bi to ličilo? Ono gde postoji prostor za napredak je zaštita majstora ove igre. Definitivno arbitrima nije lako. Primer radi, Križ iz Češke nikada u karijeri ne čuva igrača poput Jokića i želi na svaki način da bar proba da igra protiv najboljeg igrača sveta. Taj ogroman disbalans, a njih je mnogo, dovodi do previše kontakata...

Pri borbi za poziciju nad Jokićem protivnici svaki put naprave nedozvoljen kontakt pre nego što do Nikole dođe lopta. Kada se na početku meča stavi do znanja igračima da se to neće tolerisati i kada se dosudi prvi i drugi takav kontakt, oni moraju da povuku „ručnu“.

Možda najbolju definiciju svega šta se dešava i načina kako Srbija treba da reaguje na to je dao Stefan Jović, kapiten naše selekcije.

- Definitivno je drugačije u odnosu na Evroligu. To su komentari svih! Pušta se taj prvi kontakt... Posebno za centre, mi dok ne pustimo tu loptu njima, dole je rvanje u reketu. Moramo da prilagodimo. Nemamo drugi izbor, nego da stegnemo zube i da se priviknemo – jasan je Jović.

Bez obzira na sve ovo – ne možemo da govorimo da su arbitri nekog oštetili ili uticali na ishod mečeva, bar u našoj grupi. Prostora za zaštitu glavnih igrača reprezentacija – ima. I te kako.

