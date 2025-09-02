Slušaj vest

Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom centar iz BIH otkriva kako njegov tim planira da zaustavi najveću zvezdu grčkog tima - NBA superstara Janisa Adetokumba.

"Moramo da ga zaustavimo u tranziciji i živimo sa njegovim šutevima. Znate, generalno, on je očajan protiv takvih odbrana poslednjih nekoliko godina na Eurobasketu. Međutim, nije samo on tu, ali bićemo spremni", rekao je Nurkić.

Janis na meču protiv Italije Foto: FIBA

Pošto je izjava odjeklnula u javnosti i izazvala burne reakcije, usledilo je pravdanje.

Iz Košarkaškog saveza BIH tvrde da su Nurkićeve reči pogrešno protumačene i šalju objašnjenje.

Jusuf Nurkić je govorio o tome kako je Adetokumbo "već video te vrste odbrana" (saw those kind of defenses), što je pogrešno protumačeno kao "očajan je protiv takvih odbrana" (suck on those kind of defenses).

"Jusuf je rekao ‘saw kind of those defenses’, a ne ‘suck on those defenses’", rekli su za "Sport 24" iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, iako se na snimku jasno čuje da je izgovorio "suck".

Svoje objašnjenje dopunili su još jednom izjavom Nurkića o grčkom superstaru.

"On je svake godine igrač na MVP nivou. Rekao sam da njega ne možeš zaustaviti, ali moraš pokušati da zaustaviš igrače oko njega", rekao je Nurkić.

Meč Grčka - BIH na programu je danas od 14 časova, pa će mo videti kakav odgovor je Janis spremio Jusufu Nurkiću.

