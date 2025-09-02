Slušaj vest

Povreda Bogdana Bogdanovića i njegovo neigranje u nastavku Eurobasketa i dalje je vruća tema. Kapiten Srbije posle samo jedne i po odigrane utakmice morao je da spakuje kofere i ode iz Rige, a terapije će odraditi u Los Anđelesu, u svom klubu LA Klipers.

Ipak, rečenica koju je izrekao Novak Đoković nakon što se čuo s kapitenom "orlova" baca novo svetlo na ovaj slučaj:

- Bogdan mi je rekao da oseća da će biti dobro i da nije ništa strašno.

Sve da je i postojala šansa da Bogdanović stisne zube i zaigra pod blokadama u drugom delu Eurobasketa, to u ovom slučaju ne bi bilo moguće jer se ne pitaju samo košarkaš, naš stručni štab ili savez već i matični klub igrača. U ovom slučaju to su Klipersi, koji su imali poslednju reč, a na osnovu medicinskih ispitivanja i nalaza koji su im prosleđeni. A klub koji svom igraču treba da isplati 16.020.000 dolara za narednu sezonu sigurno neće i ne želi ništa da rizikuje. Posebno jer se radi o garantovanom ugovoru.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Istina je da NBA klub nema pravo striktno da zabrani svom članu da nastupa za nacionalni tim, ali može da mu "jako sugeriše", a to znači da bi sigurno snosio posledice u slučaju da se ogluši i kasnije dođe do pogoršanja povrede. Sve zavisi i od osiguranja jer, ako ono ne pokriva ugovor u potpunosti, onda čak može doći i do zabrane, kao što je bio slučaj sa Zidrunasom Ilgauskasom, koga je Klivlend direktno stopirao da nastupa za Litvaniju na Olimpijskim igrama 2008, jer je, kako je navedeno, "pod rizikom kad su u pitanju povrede".

Takođe, nekoliko košarkaša iz Evrope je nakon završetka karijere iznosilo svoja iskustva u sličnim slučajevima gde im je suptilno stavljeno do znanja da bi, ako se ogluše o preporuku kluba, mogli da ostanu bez minutaže ili čak da budu trejdovani, što bi se kasnije odrazilo na visinu ugovora.

Poznajući Bogdanov karakter i privrženost dresu Srbije, nema sumnje da bi on iskoristio i najmanju mogućnost da ostane na Evropskom prvenstvu, pa makar igrao na jednoj nozi, kako se to žargonski kaže.

Astronomsko osiguranje: KSS morao da plati pet miliona dolara?!

Osiguranja koje košarkaški savezi moraju da uplate NBA su astronomski, a zavise od visine plate samog igrača. Srbija je tu u komplikovanom položaju jer je Nikola Jokić jedan od najplaćenijih u ligi, skup ugovor ima i Bogdan Bogdanović, a osiguranje mora da pokrije i Tristana Vukčevića.

Grčki novinari su se bavili tom temom zbog Janisa Adetokumba, a po njihovim podacima, Srbija je ovog leta morala da uplati između četiri i pet miliona dolara za osiguranje. Španci su jedini otkrili tačan iznos 2011. godine, kad su saopštili da su za osiguranje svojih NBA igrača uplatili skoro šest miliona dolara.

BONUS VIDEO: