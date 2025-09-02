Slušaj vest

Neposredno pred početak utakmice se pojavila informacija da će Grčka igrati bez Janisa Adetokumba, ali uprkos tome tim Vasilisa Spanulisa je imao ulogu ozbiljnog favorita u četvrtom kolu Evropskog prvenstva.

I dobro je krenulo po Grke... Posle prve četvrtine su imali prednost rezultatom 25:19, a na startu druge deonice su otišli do plusa od 13 poena.

Ali, tada je sve krenulo po zlu.

Detalji sa utakmice Grčka - Bosna i Hercegovina Foto: fiba.basketball, KOSTAS PIKOULAS / imago sportfotodienst / Profimedia

Bosna i Hercegovina je zaigrala znatno bolje i napravila seriju 18:0. Na poluvreme su otišli uz šest poena prednosti, a na krilima preokreta su nastavili prema pobedi.

Posle treće deonice je na semaforu pisalo 61:52, a uz probleme u završnici naše komšije su uspele da stignu do pobede.

Jusuf Nurkić je vodio Bosnu i Hercegovinu sa 18 poena, 10 skokova i tria sistencije, Roberson je imao takođe 18 poena, a Atić 14, uz osam skokova i tri asistencije.

U poraženom sastavu je Kostas Slukas bio najefikasniji sa 15 poena, Tajler Dorsi je dodao 14.

Bosna sada ima učinak od dve pobede i dva poraza i u poslednjem kolu će se boriti protiv Gruzije za prolazak u narednu fazu. Grčka je zabeležila prvi poraz i dovela je u pitanje osvajanje prve mesta u grupi.

