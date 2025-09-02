BOSNA ŠOKIRALA EVROPU! Velika senzacija na Eurobasketu! Grčka bez Janisa doživela prvi poraz
Neposredno pred početak utakmice se pojavila informacija da će Grčka igrati bez Janisa Adetokumba, ali uprkos tome tim Vasilisa Spanulisa je imao ulogu ozbiljnog favorita u četvrtom kolu Evropskog prvenstva.
I dobro je krenulo po Grke... Posle prve četvrtine su imali prednost rezultatom 25:19, a na startu druge deonice su otišli do plusa od 13 poena.
Ali, tada je sve krenulo po zlu.
Bosna i Hercegovina je zaigrala znatno bolje i napravila seriju 18:0. Na poluvreme su otišli uz šest poena prednosti, a na krilima preokreta su nastavili prema pobedi.
Posle treće deonice je na semaforu pisalo 61:52, a uz probleme u završnici naše komšije su uspele da stignu do pobede.
Jusuf Nurkić je vodio Bosnu i Hercegovinu sa 18 poena, 10 skokova i tria sistencije, Roberson je imao takođe 18 poena, a Atić 14, uz osam skokova i tri asistencije.
U poraženom sastavu je Kostas Slukas bio najefikasniji sa 15 poena, Tajler Dorsi je dodao 14.
Bosna sada ima učinak od dve pobede i dva poraza i u poslednjem kolu će se boriti protiv Gruzije za prolazak u narednu fazu. Grčka je zabeležila prvi poraz i dovela je u pitanje osvajanje prve mesta u grupi.
