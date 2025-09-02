Slušaj vest

Francuska je na Evropsko prvenstvo stigla desetkovana, a nakon neočekivanog poraza od Izraela doživeli su još jedan bolan udarac.

Francuski Savez potvrdio je da će 20-godišnjak van terena biti nekoliko sedmica jer je zadobio povredu lista.

Sar se povredio u meču protiv Slovenije (103:95), a meč sa Izraelom već je propustio.

Prosečno je beležio 9,5 poena, 4,5 skokova i jednu blokadu na dva nastupa na Evrobasketu.

Nastupa za Vašington i u proseku je beležio 13 poena, 6,5 skokova, 2,4 asistencije i 1,5 blokada na 67 utakmica u NBA ligi.

Bio je drugi pik na Draftu prošle godine, a takođe je uvršten u najbolju ruki petorku NBA lige.

Definitivno je ovo veliki udarac za Francusku, koja od 20.30 igra protiv Poljske u Katovicama u derbi meču 4. kola Eurobasketa.