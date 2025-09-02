ITALIJA DOBILA KOŠARKAŠKI RAT PROTIV ŠPANIJE: Novi poraz "crvene furije" na Eurobasketu!
Košarkaška reprezentacija Italije nakon velike drame savladala je Španiju u meču četvrtog kola grupe "C" na Eurobasketu rezultatom 67:63.
Španija je rano povela sa 13:0, ali se Italija vratila u meč već početkom druge deonice. Finiš meča doneo nam je pravu dramu, u kojoj su Italijani došli do tesne pobede, pre svega zbog grešaka Španije.
Prvo je De Larea promašio bacanje, a zatim i Vili Ernangomez zicer, da bi sve to nesportskim faulom začinio Đoel Para i tako overio pobedu "azura".
Najbolji igrač Italije bio je Muhamet Dijuf sa 14 poena i šest skokova, dok je dvocifren bio i Đanmarko RIći sa 10, koliko je dao i Nijang, ali uz 10 skokova.
Španija je pravila dramu do samog kraja, a najbolji igrač bio je Santi Aldama sa 19 poena i deset skokova, dok je De Larea ubacio 15 poena uz sedam skokova.
Selekcija Italije će u narednom, poslednjem kolu odigrati protiv Kipra, te se očekuje još jedna pobeda za njih, dok će Španci imati veoma tešku proveru snaga protiv selekcije Grčke.
BONUS VIDEO: