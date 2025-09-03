Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije u sredu od 20.15 igra meč odluke za prvo mesto u grupi na Eurobasketu, a protivnik će biti selekcija Turske.

Pobednik ove utakmice sa prve pozicije će u osminu finala, a neposredno pred meč desilo se nešto što bi moglo da zabrine čitavu Srbiju. Naime, kladionice su drastično promenile kvote za ovaj susret i šanse Turske značajno su porasle! 

Dan pred meč kvota na pobedu Srbije bila je tek između 1,20 i 1,30 dok je na trijumf Turske kvota bila između 3,50 i 4,00. Ipak, na sam dan utakmice desio se neočekivani preokret - kvota na našu reprezentaciju iznosi 1,50 dok je na Tursku 2,60! 

Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Što se hendikepa tiče, kladionice su dale granicu od 4,5 u korist Turske, te je jasno da očekuju neizvestan meč.

Koliko bi sve ovo moglo da zabrine?! Imajući u vidu da je pre povrede Bogdana Bogdanovića kvota na Srbiju da osvaja Eurobasket bila tek 1,90 a sada je na pobedu protiv Turske čak 1,50, razloga za oprez definitivno ima, ali svi verujemo u Svetislava Pešića i njegove izabranike i sigurni smo da su bolji od svog protivnika!

Kako će se ovaj meč završiti, ostaje da se vidi... Šta vi mislite, ko će slaviti u meču između Srbije i Turske? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

