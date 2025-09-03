Slušaj vest

Balkan Bet svim novoregistrovanim korisnicima daje specijalnu ponudu tokom trajanja Evropskog prvenstva u košarci.

Za sve one koji razmišljaju gde da unovče svoje košarkaško znanje tokom trajanja EuroBasketa odgovor se sam nameće jer je upravo aktivirana obogaćena promocija za sportsko klađenje pod nazivom NO STRESS TIKET.

O čemu je zapravo reč?

Naime, svi koji registruju i verifikuju svoj Balkan Bet nalog u periodu od 27. avgusta do 14. septembra, tokom trajanja košarkaškog prvenstva Evrope, u slučaju „pada“ na prvom odigranom tiketu, od Balkan Beta dobijaju novčani povraćaj do čak 2000 dinara.

Ovo je sjajna prilika da svi zainteresovani iskoriste ovaj jedinstveni promotivni period, registruju svoj nalog i prvi put zaigraju bez stresa nešto iz bogate sportske Balkan Bet ponude.