Foto: Kurir

Žalili smo se što nema dresova Srbije, pa smo ostali i bez majici i šalova za prodaju u zvaničnom šopu!

- Nemamo ništa više sa obeležjima Srbije. Sve je prodato – dobili smo odgovor iz zvaničnog šopa.

Da li organizatori nisu računali na oko 1.500 navijača Srbije koliko ih je trenutno u Rigi ili je u pitanju nešto drugo, tek, apsolutno ništa sa obeležjem Srbije više nemate gde da kupiti u Rigi. U velikom fan šopu se nalaze majce: BiH, Izraela, Slovenije, Češke, Portugala... Ali srpskih više nema jer su sve rasprodate.

Isto važi i za šalove. Dobra stvar u celoj priči je što u šopu u dvorani kažu da očekuju novi kontigent stvar i da se nadaju da će među njima biti i one sa srpskom zastavom.

Veliki broj navijača „orlova“ žele uspomenu sa Eurobasket u vidu majice Srbije, ali... Samo oni koji su prvog i drugog dana takmičenja kročili u šop mogli su do nje i da dođu.

Podsećamo, utakmica Srbija – Turska igra se večeras od 20.15. Pobednik ovog meča osvojiće prvo mesto u grupi „A“ i igraće protiv četvrtoplasiranog tima iz grupe „B“, što će gotovo izvesno da bude Crna Gora.

