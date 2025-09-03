Slušaj vest

Duel Srbija - Turska će ovaj put odrediti ko će takmičenje nastaviti sa prvog mesta, a mnogi smatraju da je on dovoljno kvalitetan i za finale Evropskog prvenstva.

- Daj Bože! Bilo bi odlično, ali idemo utakmicu po utakmicu. Ovo je veoma važna utakmica u grupi, pa da vidimo ko će završiti prvi. Najvažnija utakmica je osmina finala jer ako pobediš - nastavljaš. Ako izgubiš - ideš kući. Na to bi trebalo da se skoncentrišemo - rekao je Džedi Osman predstavnicima srpskih medija i to na srpskom jeziku.

1/4 Vidi galeriju Košarkaška reprezentacija Turske Foto: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

Zadovoljan je atmosferom u ekipi.

- Mislim da je sve u redu za sada, videćemo šta će biti večeras. Ekipe su na istom nivou, ali mislim da će samo biti važno ko će igrati bolje. Veoma su talentovani, imaju sjajnu ekipu i trenera i teška utakmica nas očekuje. Spremni smo i videćemo.

Kako će se on osećati u toku utakmice?

- Pa, igrao sam dosta puta protiv Srbije. Svaki put kad igram, igram za pobedu. Uvek je lepo igrati protiv Srbije. Ovo je normalna utakmica za mene, kao i svaka druga, samo je ova teža.

Da li Turska ima rešenje za Nikolu Jokića?

- Videćemo, videćemo - poručio je Osman.

Bonus video:

Trening Srbije pred Tursku na dan utakmice 3 Izvor: MONDO