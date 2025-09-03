Slušaj vest

Sudeći po rečima portala "Vijesti", iskusni centar je zaslužio bolji kraj.

Crna Gora je poražena u petom kolu grupne faze na Eurobasketu od Velike Britanije uprkos ulozi velikog favorita na toj utakmici.

Time su naše komšije ostale bez šanse za plasman u narednu fazu i potencijalne utakmice protiv Crne Gore.

Nikola Vučević, koji je vodio reprezentaciju na ovom prvenstvu sa prosekom od 18,3 poena, 11,8 skokova i 3,8 asistencija, poručio je da je njegov tim napravio puno grešaka.

- Ne bih krivio sudije. Bilo je tu nekih situacija, ali smo sami krivi. Mnogo grešaka za utakmicu ovog nivoa, naročito u odbrani. Odigrali su Britanci dobro, ali smo im previše dozvolili. Nismo imali fokus, energiju potrebnu. Borili smo se, ali nismo uspeli da prelomimo i napravimo još jedan korak - rekao je Vučević za "RTCG" i osvrnuo se na situaciju iz završnice utakmice:

- Napravili smo grešku u odbrani posle trojke Mihailovića, ostavili igrača samog. Jednostavno nismo odigrali na nivou, nismo opravdali ulogu favorita. Ne znam da li smo podlegli pritisku. Čestitao bih momcima, odradili smo pripreme. Veliki žal jer mi je ovo poslednje Evropsko prvenstvo.

Sa suzama u očima je govorio o reprezentativnoj karijeri.

- To je sport, nekada bude dobro, nekad loše. Bilo je i dobrih i loših momenata tokom reprezentativne karijere. Hvala svima koji su bili uz mene, još od kadetskih dana. Najviše ću pamtiti druženje van terena, to ostaje zauvek. Žao mi je zbog danas. Hvala i navijačima koji su bili uvek uz nas - zaključio je emotivni Nikola Vučević.

