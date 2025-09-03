Slušaj vest

Derbi A grupe na Evropskom prvenstvu u Rigi između Srbije i Turske privukao je veliku pažnju.

Tako je u toku dana u glavni grad Letonije na utakmicu Srbija - Turska doputovala i Deniz Aksoj, najpoznatija i najlepša turska sportska novinarka.

1/6 Vidi galeriju Deniz Aksoj, turska novinarka Foto: Instagram, Screenshot

Aksoj je postala poznata široj javnosti po praćenju utakmica Evrolige, a posebno su joj drage utakmice srpskih klubova.

Deniz Aksoj Izvor: Instagram

Tako je krajem prošle godine doputovala u Beograd gde je gledala večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana.

"Veliki sam obožavatelj srpske košarke. I uvek kažem, čak i kada sam u Italiji i Španiji i kada dajem intervjue, uvek kažem da je u Evropi Srbija prestonica košarke. Ova teritorija, ne samo Srbija, nego eks-Jugoslavija, Balkan, igrači odavde su protagonisti evropske košarke", rekla je Deniz Aksoj.