RIGA PODRHTAVA: Stigla najlepša turska novinarka! Obožava Srbe i Srbiju
Derbi A grupe na Evropskom prvenstvu u Rigi između Srbije i Turske privukao je veliku pažnju.
Tako je u toku dana u glavni grad Letonije na utakmicu Srbija - Turska doputovala i Deniz Aksoj, najpoznatija i najlepša turska sportska novinarka.
Aksoj je postala poznata široj javnosti po praćenju utakmica Evrolige, a posebno su joj drage utakmice srpskih klubova.
Tako je krajem prošle godine doputovala u Beograd gde je gledala večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana.
"Veliki sam obožavatelj srpske košarke. I uvek kažem, čak i kada sam u Italiji i Španiji i kada dajem intervjue, uvek kažem da je u Evropi Srbija prestonica košarke. Ova teritorija, ne samo Srbija, nego eks-Jugoslavija, Balkan, igrači odavde su protagonisti evropske košarke", rekla je Deniz Aksoj.