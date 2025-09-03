Slušaj vest

Košarkaši Srbije i Turske igraju meč poslednjeg kola Grupe A na Eurobasketu, a sredinom poslednje deonice viđena je magija Nikole Jokića na parketu.

Impresivnim zakucavanjem je "stavio na poster" Džedija Osmana za 78:76!

Pogledajte kako je to izgledalo: 

Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska Izvor: Arena 1 Premium

Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

