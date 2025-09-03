Nestvarno zakucavanje Jokića u trenutku kada je bilo najteže.
EuroBasket 2025
JOKIĆ BRUTALNIM ZAKUCAVANJEM USIJAO ATMOSFERU U HALI: Pogledajte kako je Somborac "stavio na poster" Džedija Osmana
Košarkaši Srbije i Turske igraju meč poslednjeg kola Grupe A na Eurobasketu, a sredinom poslednje deonice viđena je magija Nikole Jokića na parketu.
Impresivnim zakucavanjem je "stavio na poster" Džedija Osmana za 78:76!
Pogledajte kako je to izgledalo:
Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
