PETRUŠEV POSLE PORAZA OD TURSKE SAOPŠTIO SJAJNE VESTI, PA PORUČIO: Idemo, ko god da je! Ja ne odustajem
Košarkaši Srbije su u Rigi, u poslednjem kolu grupne faze takmičenja na Evrobasketu, izgubili od Turske sa 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17) i u osminu finala su se plasirali kao drugoplasirani u A grupi.
Za prolazak u četvrtfinale Srbija će se biriti protiv Finske, koja je zauzela treće mesto u B grupi.
U neizvesnoj završnici reprezentativci Turske bili koncentrisaniji i u odbrani i u napadu, pa su u poslednjih 60 sekundi napravili seriju 6:0 i zasluženo pobedili.
Filip Petrušev posle poraza od Turske govorio je o zdravstvenom stanju svojih saigrača.
"Orlovi" na ovom meču nisu mogli da računaju na Tristana Vukčevića, kao i Aleksu Avramovića koji se povredio u prvom poluvremenu.
"Mislim da će biti dobro, to je najbitnije", rekao je Petrušev i dodao:
"I da smo pobedili i da smo izgubili sledi osmina finala i borba na ispadanje. Imamo dva dana da se odmorimo i budemo spremni."
Otkrio je šta je odvelo meč na stranu Turske.
"Ubacili su veliki broj šuteva za tri, to je presudilo na kraju. Nismo zatvorili koš, par ofanzivnih skokova u 4/4", rekao je Petrušev.
Naredni rival je Finska.
"Pa dobro. Favoriti smo, nema šta. Idemo, ko god da je. Ja ne odustajem", zaključio je Petrušev.