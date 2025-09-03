Slušaj vest

"Mislim da su presudili ofanzivni skokovi posle njihovih slobodnih bacanja. Sve u svemu, ravnopravna borba na obe strane, 'muška', prava derbi utakmica u poslednjem kolu u grupi. Znali smo da će tako biti, dali smo maksimum i ostaje žal što smo izgubili. Imamo vremena da se odmorimo i da vidimo ko nam je rival u daljem nastavku prvenstva", rekao je Stefan Jović za Arenu sport.

Košarkaši Srbije poraženi su u Rigi od selekcije Turske sa 90:95 (18:19, 31:27, 24:28, 17:21), u utakmici poslednjeg, petog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Turska je grupnu fazu završila na prvom mestu sa svih pet pobeda, Srbija je druga sa skorom 4/1, a u osminu finala iz ove grupe idu i selekcije Letonije (3/2) i Portugala (2/3).

Srbija će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati protiv Finske, dok se Turska sastaje sa Švedskom. Preostala dva poznata para osmine finala su: Nemačka - Portugal i Litvanija - Letonija.

Jović, koji na šampionatu u Rigi menja kapitena Bogdana Bogdanovića, rekao je da u nekoliko navrata selekcija Srbije nije uspela da prelomi meč.

"Nismo uspeli kada smo se 'odlepili' da iskontrolišemo skok. Onda su došli ti neki otvoreni šutevi, dosta nekih prodora iz kojih su bili lagani pasovi... Napominjem, defanzivni skok nam je falio poslednjih par minuta i mislim da nas je to koštalo utakmice", zaključio je Jović.

Srbija i Finska meč osmine finala igraju u subotu, 6. septembra.

(Beta)