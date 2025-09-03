Slušaj vest

Košarkaši Srbije su u Rigi, u poslednjem kolu grupne faze takmičenja na Evrobasketu, izgubili od Turske sa 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17) i u osminu finala su se plasirali kao drugoplasirani u A grupi.

Posle meča oglasio se Bogdan Bogdanović koji je imao poruku za saigrače.

"Ponosan sam na vas", napisao je Bogi.

Poruka Bogdana Bogdanovića Foto: Instagram

Za prolazak u četvrtfinale Srbija će se biriti protiv Finske, koja je zauzela treće mesto u B grupi.

Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

turkey-serbia-47868.JPG

Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska Izvor: Arena 1 Premium