EuroBasket 2025
OGLASIO SE BOGDAN: Srbija poražena od Turske, a Bogdanović je za saigrače imao moćnu poruku
Košarkaši Srbije su u Rigi, u poslednjem kolu grupne faze takmičenja na Evrobasketu, izgubili od Turske sa 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17) i u osminu finala su se plasirali kao drugoplasirani u A grupi.
Posle meča oglasio se Bogdan Bogdanović koji je imao poruku za saigrače.
"Ponosan sam na vas", napisao je Bogi.
Poruka Bogdana Bogdanovića Foto: Instagram
Za prolazak u četvrtfinale Srbija će se biriti protiv Finske, koja je zauzela treće mesto u B grupi.
Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
