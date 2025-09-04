Slušaj vest

Kako saznajemo, Tristan Vukčević će biti u timu za subotnji meč. Najmlađi igrač u Pešićevom timu nije doživeo ozbiljniju povredu, pa je bio na pauzi iz predostrožnosti. Tristan će da bude spreman za meč sa Fincima jer su snimci pokazali da nema nikakve rupture i posle dva dana pauze vraća se maksimalnom radu.

Isto važi i za Vasilija Micića koji je dobio prst u oko. Plejmejker Srbije je spreman za nastavak šampionata.

Što se tiče Alekse Avramovića postoje velike šanse da i on bude na raspolaganju selektoru za ono što sledi. Danas će, posle pregleda, po tom pitanju stvari da budu mnogo jasnije, ali svi veruju da Aleksa nastavlja tamo gde je stao pre jako nezgodne povrede pete na meču sa Turcima.

U jednom momentu imali smo samo „sposobna“ tri igrača na klupi! Za ovaj nivo takmičenje i posebno tempo i intezitet utakmice poput ove sa Turskom, to je toliko kratka rotacija... Nije lako, ali verujemo da će sve ovo ujediniti još više ovu fantastičnu grupu košarkaša i da će tek pokazati ono najbolje.

Za početak u subotu od 20.45 protiv selekcije Finske u meču osmine finala Eurobasketa 2025.

