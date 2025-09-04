Slušaj vest

Navijačka strast, energija tribina i ljubav prema košarci obeležili su putovanje koje je Meridian priredio svojim igračima. Kao nagradu za vernost, oni su imali priliku da otputuju u Rigu i prisustvuju utakmici Srbija – Turska na Eurobasketu, gde ih je dočekao spektakl koji se retko doživljava.

Već od prvih trenutaka puta osećalo se veliko iščekivanje i uzbuđenje. Riga je navijače ugostila kao pravi sportski centar Evrope – ulice su bile pune dresova i zastava, a razgovori su se svodili samo na jedno pitanje: šta će se desiti na parketu?

Ulazak u dvoranu bio je poseban doživljaj. Hiljade ljudi, zastave koje su prekrivale tribine i glasna pesma pretvorili su ovaj duel u pravi spektakl. Srpski navijači su i u Letoniji pokazali da su jedni od najstrastvenijih u Evropi, pružajući nepokolebljivu podršku reprezentaciji tokom celog meča.

Iako rezultat nije bio na strani Srbije i završnica grupne faze nije krunisana pobedom, atmosfera je prevazišla brojke na semaforu. Igrači su dali sve od sebe, a podrška sa tribina nije jenjavala ni u trenucima kada je bilo jasno da pobeda izmiče. Bio je to primer pravog sportskog duha i dokaz koliko je navijanje snažan deo svake utakmice.

Za one koji su putovali sa Meridianom, ovo iskustvo značilo je mnogo više od gledanja košarkaškog meča. To je bila prilika da dožive duh Eurobasketa izbliza, da navijaju rame uz rame sa hiljadama ljudi iz različitih zemalja i da ponesu uspomene koje će ostati zauvek.

Meridian je ovim putovanjem još jednom potvrdio posvećenost sportu i svojim igračima. Organizacijom odlaska u Rigu omogućeno je iskustvo koje prevazilazi samu igru – iskustvo koje spaja ljude, podstiče emocije i ostavlja trag.

Spektakl u Rigi ostaće zapamćen kao jedno od onih sportskih putovanja koje podsećaju zašto je košarka više od sporta, a navijanje više od obične podrške i definitivno će se dugo prepričavati.