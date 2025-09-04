Slušaj vest

Zahvaljujući Bosni i Hercegovini Eurobasket je dobio dramu kakvu niko nije očekivao.

Komšije su u poslednjem kolu C grupe savladale selekciju Gruzije rezultatom i tako obezbedile plasman u nokaut fazu takmičenja.

Njihov poprilično neočekivan trijumf bacio je u ozbiljan problem aktuelnog šampiona Evrope, selekciju Španije, koja će sada morati da savlada Grčku ukoliko želi da izbegne epsku bruku.

Naime, u slučaju poraza od Janisa i ekipe Španci će morati da spakuju kofere i vrate se kući već posle grupne faze takmičenja.

Kalkulacije

Ukoliko Španija trijumfuje večeras, Grčka će biti četvrta u grupi C i u osmini finala igraće protiv Izraela i Francuske, a pobednik tog duela ide na Srbiju u četvrtfinalu.

Naime u tom slučaju nastao bi krug gde bi Španija, Bosna i Grčka imale skor po tri pobede i dva poraza. Španci bi bili drugi zbog pobeda nad oba rivala, Bosna sa skorom 1-1 treća, a Grčka zanimljivo tek četvrta. Grčka ako pobedi Španiju prva je u grupi, a ako izgubi pada na četvro mesto.

U slučaju poraza Španije, Gruzija će biti četvrta na tabeli, što znači da će ekipa trenera Aleksandra Džikića biti potencijalni rival Srbiji u četvrtfinalu.

