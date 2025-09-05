Slušaj vest

Aktuelni šampion Evrope propisno se obrukao na Eurobasketu 2025.

Španija je završila takmičenje već nakon grupne faze turnira, pošto je u poslednjem kolu doživela poraz od selekcije Grčke 90:86.

Sa skorom 2:3 "Crvena furija" zauzela je peto mesto u grupi C i tako ostala bez plasmana u nokaut fazu.

Na konferenciji za medije koja je usledila nakon meča, dugogodišnji selektor španskog tima Serđo Skariolo čestitao je Grčkoj na pobedi i potvrdio da više neće predvoditi reprezentaciju Španije.

"Čestitam Grčkoj. Imaju odličan tim, mnogo dobrih timova. Među najboljim timovima u Evropi. Imali su odlično prvo poluvreme. Pogađali su šuteve u neverovatnim procentima. Niko ne voli i niko ne sanja gubljenju zadnje utakmice. Voleo bih da je pobedim, ali ne mogu biti ponosniji na svoje igrače. Neverovatno je kako su se vratili iz deficita od 15 poena i uspeli da drže glavu iznad vode. Kada gledate na roster, možete biti ponosni što smo završili sa dva 19-godišnjaka. Oni su to zaslužili. Budućnost je svetla", rekao je Skariolo.

"Neko će biti na čelu tima, ali sam preporučio igračima da nastave voleti ovaj dres i ostanu zajedno. 15 godina sa timom je ogromno. Od danas sam najveći fan reprezentacije" dodao je proslavljeni košarkaški stručnjak.

Od sada će biti samo trener Real Madrida.

"Svaka ljubavna priča mora da završi. Ovo je kao kada se bračni par razvede, ali i dalje provode vreme. Ja i Savez imamo mnogo dece. Volio sam da ih gledam kako odrastaju. Mislim da je vreme da ostavim ovo nekome drugome. Niko nije nezamenjiv. Kada sam uzeo tim, govorili su mi da je teško da ćemo biti bolje. To će govoriti i osobi posle mene, ali će se desiti", ističe Skariolo.

Poručio je da će i dalje pratiti Eurobasket i otkrio ko su po njemu favoriti za titulu.

"Naravno da ću gledati. Nekoliko članova štaba su gledali utakmicu Srbija – Turska i pitali: ‘Koji je ovo sport?’ Uvek je zabavno gledati. Ti timovi su odlični. Grčka je odlična, Nemačka je dobar tim, Francuska je bila pogođena povredama, ali ne smijete ih otpisati, kao ni Sloveniju sa jednim od najboljih igrača", kaže Skariolo.

